Злоумышленниками руководил сотрудник "Министерства госбезопасности" так называемой "ДНР", узнали правоохранители.

Правоохранители сообщили о подозрении сотруднику "Министерства государственной безопасности" самопровозглашенной "ДНР", который готовил диверсии на объектах оборонного значения Полтавской области.

Как сообщает Офис генерального прокурора, злоумышленнику сообщено о подозрении в организации приготовления диверсии (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 УК Украины). По данным следствия, в течение июля-октября 2022 года подозреваемый, находясь на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области, для выполнения диверсионной работы наладил контакты с двумя жителями Полтавской области.

Он руководил их действиями дистанционно. В частности, за денежное вознаграждение завербованные агенты согласились подыскать в Полтавской области объекты важного оборонного значения с целью их дальнейшего уничтожения.

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"Расчет за выполненную работу должен был происходить безналичным способом через перечисление средств на специально открытые банковские карты. Однако преступные намерения участника НВФ РФ вовремя выявлены и пресечены правоохранителями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Решается вопрос о дополнительной квалификации противоправных действий подозреваемого.

Служба безопасности Украины в Кременчуге обезвредила вражескую агентурную сеть, которая пыталась обнаружить и взорвать, в частности, реактивные артиллерийские системы HIMARS и зенитно-ракетные системы С-300, говорится на канале спецслужбы в Telegram.

По данным СБУ, злоумышленниками оказались двое переселенцев с востока Украины, которые были завербованы представителем "МГБ ДНР" Дмитрием Зипиром.

Борьба с российскими агентами в Украине - что надо знать

10 января сообщалось, что СБУ с начала полномасштабной войны России против Украины более 1,5 тыс. уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа.

По данным спецслужбы, в суд направлено более 340 дел против госизменников и шпионов. В СБУ добавили, что разоблечены более 600 российских агентов и шпионов, проводивших разведывательно-подрывную деятельность против нашей страны.

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