В Одесской области подросток в упор выстрелил в приятеля из ружья

Раненого мальчика удалось спасти.

В Одесской области 13-летний парень из охотничьего ружья случайно выстрелил в 14-летнего приятеля.

Об этом сообщает ТСН.

Читайте такжеВ Одессе пьяные военные устроили стрельбу около детского центра

Как отмечается, выстрел произошел почти вплотную. Раненого парня прооперировали, угрозы жизни уже нет. Медики говорят, что подстреленный парень родился в рубашке.

"Огнестрельное ранение дробью. Большое количество дробинок находится в теле. Как оно себя дальше поведет - будут, возможно, какие-то осложнения. Все удалить невозможно: части, которые можно было, удалили, часть - осталась. Сейчас угрозы жизни нет", - рассказал заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Одесской областной детской клинической больницы Владимир Босенко.

По предварительной версии полиции, подросток хотел похвастаться отцовским ружьем перед приятелем. Оружие якобы было в сейфе, а парень случайно нашел ключи. Взрослых в это время дома не было.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области в результате взрыва гранаты ранены пять человек. По предварительным данным полиции, трое жителей села принесли домой несколько найденных в карьере гранат и начали разбирать. Во время манипуляций с одним из устройств произошел взрыв.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram