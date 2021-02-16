Одним из подозреваемых оказался действующий сотрудник полиции Киевской области.

В Одессе задержали пятерых подозреваемых в разбойном нападении на людей, которых заманивали объявлениями о предоставлении интимных услуг.

Читайте такжеНе выходя из СИЗО: одесские заключенные обманули 10-летнюю девочку из Чернигова более чем на 40 тысяч гривенКак сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, подозреваемые задержаны сегодня ночью.

Установлено, что пятеро участников преступной группы размещали в Интернете объявления о предоставлении интимных услуг. При этом, в объявлениях указывалось, что такие «услуги» оказывают молодые женщина и мужчина или парень нетрадиционной ориентации, в том числе несовершеннолетние.

Пообщавшись с потенциальным «клиентом» в мессенджере, фигуранты приглашали его в заранее подготовленную арендованную квартиру, где устанавливали скрытую видеокамеру. Как только «клиент» оставался наедине с подставным исполнителем «заказа», подозреваемые появлялись в квартире под видом правоохранителей. Отмечается, что злоумышленники, представляясь полицейскими, использовали на одежде символику Национальной полиции Украины, что вводило потерпевших в заблуждение.

«Угрожая человеку разглашением обстоятельств его частной жизни или привлечением к уголовной ответственности за интимную связь с несовершеннолетним, они силой отбирали у него наличные средства, а также требовали перечислить деньги на банковские карточки», - сообщили в главке.

Отмечается, что фигуранты – четверо наших соотечественников и один гражданин соседнего государства, в возрасте от 27-ми до 45-ти лет.

Один из подозреваемых оказался действующим сотрудником полиции Киевской области. Материалы в отношении него будут переданы в Государственное бюро расследований.

Двое из злоумышленников уже имеют судимости.

Подозреваемым инкриминируют преступления по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса ("разбой"). Все пятеро задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Следствие продолжается. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по документированию преступной деятельности группы, проверяется ее причастность к другим преступлениям.

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Автор: Лариса Козовая