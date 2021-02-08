После столкновения виновник ДТП вышел из машины и ушел.

В Суворовском районе Одессы из-за водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, столкнулись семь автомобилей.

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Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло вечером 7 февраля на улице Высоцкого.

По данным пресс-службы, водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь по ул. Высоцкого, во время выполнения обгона не убедился в безопасности маневра, не учел дорожных обстоятельств, вследствие чего столкнулся с автомобилем Skoda, который двигался навстречу.

От удара машины отбросило на припаркованные автомобили Mercedes, Mazda, ВАЗ и два Renault. Пострадавших в результате ДТП нет.

«38-летний водитель Mitsubishi управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждено с помощью прибора Drager – 2,1 промилле. На водителя составлены административные материалы по ст. 130 и 124 КУоАП», - сообщили в управлении.

По словам очевидцев, виновник ДТП был очень пьян. После лобового столкновения он вместе со своим пассажиром вышли из Mitsubishi и ушли, однако их вернули прохожие.

Местные жители утверждают, что обгон на данном участке дороги запрещен.

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Автор: Лариса Козовая