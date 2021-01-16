У 45-летнего мужчины, получившего ножевое ранение в спину, повреждено легкое.

В городе Измаиле Одесской области женщина ударила ножом мужчину, игравшего на улице с ребенком в снежки.

Читайте такжеВ Одессе и Киеве задержали членов транснациональной банды, которые похищали людей (фото, видео)Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось на текущей неделе.

«Конфликт произошел, когда 60-летняя злоумышленница с мужем гуляли по городу и увидели незнакомца, который, играя с ребенком в снежки, бросал их в сторону памятника военным», - говорится в сообщении.

В полиции утверждают, что супруги сделали мужчине замечание, и во время начавшейся ссоры 45-летний отец ребенка ударил спутника женщины, а та в спину оппонента вонзила нож.

Пострадавшего госпитализировали, сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.

Изначально дело было открыто по факту нанесения легких телесных повреждений (ст. 125 Уголовного кодекса Украины). Однако после получения заключения медиков о том, что у пострадавшего повреждена легочная плевра, производство переквалифицировали на ч.1 ст.121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) УКУ.

Женщине сообщено о подозрении. Отмечается, что в суд будет направлено ходатайство об избрании ей меры пресечения.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, инцидент произошел 13 января в светлое время суток, в многолюдном месте - возле ледового катка. Потерпевший играл в снежки со своей 4-летней дочерью, которая после нападения на отца пребывает в шоковом состоянии.

Местные жители утверждают, что пострадавший мужчина потерял много крови, а злоумышленница вела себя неадекватно, и утверждала, что ей «ничего не будет, так как у нее есть справка».

Другие криминальные новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая