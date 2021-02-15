Сегодня в пригороде Одессы патрульные остановили фуру, которой управлял водитель в прединсультном состоянии.
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Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, в понедельник на стационарном посту «Дачное», полицейские обратили внимание на грузовой автомобиль «ГАЗ», который двигался с нарушением правил дорожного движения.
На требование остановиться водитель не отреагировал, поэтому инспекторы догнали и остановили автомобиль.
«Общаясь с патрульными, водитель сообщил, что плохо себя чувствует. Полицейские оказали мужчине необходимую помощь и вызвали «скорую». Осмотрев водителя, медики отметили, что мужчина находится в прединсультном состоянии», - рассказали в управлении.
Поэтому мужчину отстранили от управления автомобилем и вызвали на место другого водителя.
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