Житель города Вознесенска нашел у себя во дворе минометные мины.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области мужчина обнаружил две мины диаметром 81 мм, когда возился в своем огороде. Увидев боеприпасы, он вызвал Службу спасения.
Читайте такжеВ Попасной служебный пес спас нацгвардейцев от взрыва на "растяжке" (фото)Пиротехники обследовали территорию и нашли еще семь таких же взрывоопасных предметов. По словам спасателей, боеприпасы лежали в земле со времен войны.
«27 февраля группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожено девять взрывоопасных предметов времен прошлых войн», — рассказали в ГСЧС.
Все мины контролируемо взорвали.
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