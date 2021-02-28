Во дворе у мужчины выкопали девять боеприпасов.

Житель города Вознесенска нашел у себя во дворе минометные мины.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области мужчина обнаружил две мины диаметром 81 мм, когда возился в своем огороде. Увидев боеприпасы, он вызвал Службу спасения.

Читайте такжеВ Попасной служебный пес спас нацгвардейцев от взрыва на "растяжке" (фото)Пиротехники обследовали территорию и нашли еще семь таких же взрывоопасных предметов. По словам спасателей, боеприпасы лежали в земле со времен войны.

«27 февраля группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожено девять взрывоопасных предметов времен прошлых войн», — рассказали в ГСЧС.

Все мины контролируемо взорвали.

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Автор: Катерина Комолова