На защиту пешехода стали другие водители.

В Николаеве водитель, который чуть не сбил пешехода с ребенком на переходе, затем набросился на него с кулаками.

Об этом сообщается на странице "Вартові Еспресо" в Facebook.

Инцидент произошел на Центральном проспекте: автомобили двигались в направлении улицы Московской.

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"Не доезжая до ул. Садовой, к пешеходному переходу подошел мужчина с маленьким ребенком. Автомобили в среднем и правом ряду остановились, пропуская пешеходов, а "Mercedes", который двигался в крайнем левом ряду, чуть не сбил мужчину с ребенком, которые уже начали идти по переходу. После этого, между водителем и мужчиной начался конфликт - водитель открыл дверь, вышел на улицу и несколько раз ударил пешехода, который держал за руку ребенка", - говорится в сообщении.

В защиту пешехода стали другие водители, которые начали кричать хулигану. После этого тот сел в свой микроавтобус и поехал дальше.

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Автор: Юрий Годован