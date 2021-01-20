В Николаеве водитель, который чуть не сбил пешехода с ребенком на переходе, затем набросился на него с кулаками.
Об этом сообщается на странице "Вартові Еспресо" в Facebook.
Инцидент произошел на Центральном проспекте: автомобили двигались в направлении улицы Московской.
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"Не доезжая до ул. Садовой, к пешеходному переходу подошел мужчина с маленьким ребенком. Автомобили в среднем и правом ряду остановились, пропуская пешеходов, а "Mercedes", который двигался в крайнем левом ряду, чуть не сбил мужчину с ребенком, которые уже начали идти по переходу. После этого, между водителем и мужчиной начался конфликт - водитель открыл дверь, вышел на улицу и несколько раз ударил пешехода, который держал за руку ребенка", - говорится в сообщении.
В защиту пешехода стали другие водители, которые начали кричать хулигану. После этого тот сел в свой микроавтобус и поехал дальше.
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