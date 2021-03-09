В Николаеве во вторник неизвестный жестоко избил женщину-водителя троллейбуса.
Об этом пишут "Новости-N" со ссылкой на информацию КП "Николаевэлектротранс"
Утром в микрорайоне Северный в салон забежал неизвестный мужчина и набросился на женщину с кулаками. Большинство ударов пришлись на голову. Женщину госпитализировали с сотрясением мозга.
Злоумышленника успели сфотографировать. Полиции также стал известен номер автомобиля ВАЗ, на котором тот скрылся.
Сообщается, что незадолго до нападения у водителя произошел конфликт с одной из пассажирок - последней не понравилось состояние купюр, которыми водитель дала сдачу с 50 гривен.
В пресс-службе патрульной полиции Николаевской области вечером сообщили о задержании злоумышленника. Он подтвердил, что имел конфликт с водителем, однако заверяет, что не был женщину. Задержанного передали следователям для установления обстоятельств инцидента. Судя по фото, опубликованному полицией, задержанный является военнослужащим.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- В Запорожье в автобусе ограбили и избили пенсионера, пассажиры остались безучастны (видео)
- В Николаеве пьяный водитель сбил патрульную полицейскую (фото, видео)
- "Все удивляются": в Киеве микроавтобус "перелетел" бульвар и врезался в грузовик (видео)
- В Днепре трамвай сошел с рельсов и придавил женщину на остановке (видео, 18+)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram