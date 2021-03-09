Свою вину мужчина отрицает.

В Николаеве во вторник неизвестный жестоко избил женщину-водителя троллейбуса.

Об этом пишут "Новости-N" со ссылкой на информацию КП "Николаевэлектротранс"

Утром в микрорайоне Северный в салон забежал неизвестный мужчина и набросился на женщину с кулаками. Большинство ударов пришлись на голову. Женщину госпитализировали с сотрясением мозга.

Злоумышленника успели сфотографировать. Полиции также стал известен номер автомобиля ВАЗ, на котором тот скрылся.

Сообщается, что незадолго до нападения у водителя произошел конфликт с одной из пассажирок - последней не понравилось состояние купюр, которыми водитель дала сдачу с 50 гривен.

В пресс-службе патрульной полиции Николаевской области вечером сообщили о задержании злоумышленника. Он подтвердил, что имел конфликт с водителем, однако заверяет, что не был женщину. Задержанного передали следователям для установления обстоятельств инцидента. Судя по фото, опубликованному полицией, задержанный является военнослужащим.

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Автор: УНИАН