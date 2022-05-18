У депутата нашли незарегистрированное оружие и боеприпасы, отметили в Государственном бюро расследований.

В Кропивницком депутат местного городского совета от запрещенной в Украине партии "Оппозиционной платформы - За жизнь" "под кайфом" жестко физически сопротивлялся правоохранителям, которые пытались проверить его на предмет возможного сотрудничества с агрессором.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного бюро расследований.

Отмечается, что в условиях российской агрессии ГБР во взаимодействии с другими правоохранителями продолжает системные меры по выявлению, предупреждению и пресечению преступной деятельности, которая грозит государственной безопасности Украины.

"...депутат начал оказывать жесткое физическое сопротивление правоохранителям. Далее, чтобы избежать задержания, попросил доставить его в больницу из-за плохого самочувствия. Сотрудники ГБР обнаружили у депутата незарегистрированное оружие с боеприпасами и наркотические вещества, а также зафиксировали признаки наркотического опьянения", - говорится в заметке.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми боеприпасами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Сейчас проверяется информация о вероятной причастности депутата к коллаборационной деятельности.

Напомним, в середине марта стало известно, что правоохранители провели обыски у нескольких нардепов от "ОПЗЖ", которые незаконно пересекли или планировали пересечь границу Украины, и изъяли оружие.

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