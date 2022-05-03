Закон поддержали 330 народных депутатов.

Верховная Рада Украины поддержала запрет деятельность пророссийских партий в Украине (законопроект 7172-1).

Как сообщает нардеп Ярослав Железняк, за соответствующее решение проголосовали 330 народных депутатов.

"Рада запретила деятельность пророссийских партий (7172-1). 330 голосов", - написал он.

По его словам, "правки никто не поднимал и не блокировал". Кроме того, за законопроект проголосовали бывшие члены фракции партии "Оппозиционная платформа - За життя".

"За" проголосовало 17 экс-ОПЗЖ: 12 депутатов из новой группы ("Платформа за життя та мир") и еще 5 депутатов из ОПЗЖ, которые сейчас внефракционные", - отметил нардеп.

Соответствующий законопроект был подан 28 марта 2022 года. 1 апреля его приняли в первом чтении.

Данным законопроектом предусмотрен запрет политических партий, которые оправдывают или отрицают вооруженную агрессию России против Украины.

Как сообщила в Facebook один из авторов законопроекта, народный депутат Украины Ольга Совгиря в случае запрета судом политической партии, которая сформировала в Верховной Раде депутатскую фракцию, такая депутатская фракция после вступления судебного решения о запрете политической партии в законную силу объявляется председателем Верховной Рады Украины распущенной.

Она отмечает, что законопроектом предусмотрены новые нормы Регламента Верховной Рады народный депутат, который не вошел в состав депутатской фракции (в том числе после объявления депутатской фракции распущенной), исключенный или вышедший из состава депутатской фракции, является внефракционным.

Как сообщал УНИАН, 20 марта СНБО остановил любую деятельность ряда политических партий на время военного положения. Это "Оппозиционная платформа – За жизнь"; "Партия Шария"; "Наши"; "Оппозиционный блок"; "Левая оппозиция"; "Союз левых сил"; "Держава"; "Прогрессивная социалистическая партия Украины"; "Социалистическая партия Украины"; "Социалисты"; "Блок Владимира Сальдо". Минюсту поручили принять меры, чтобы безотлагательно остановить деятельность указанных политсил.

Напомним, в конце апреля соцсети взорвались мемами, после того, как фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной Раде объявила о ребрендинге: члены этой фракции создали в Верховной Раде депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

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