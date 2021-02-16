Злоумышленника задержали за считанные часы.

Правоохранители задержали жителя Кривого Рога - родного города президента Владимира Зеленского, который угрожал взорвать квартиру в многоэтажке.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровщины.

Злоумышленник сообщил о заминировании квартиры в Металлургическом районе города вечером 15 февраля. Его установили и задержали после проверки за считанные часы. Будучи в состоянии опьянения, 59-летний безработный мужчина сообщил о ложном заминировании. По факту начато уголовное производство.

Как пишет "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники, речь идет о квартире родителей президента Зеленского. Полиции "минер" заявил, что намерен взорвать их жилье, так как недоволен размером своей пенсии. Она составляет 2 тысячи гривень. После задержания он сообщил, что минировать квартиру не собирался, а звонил в полицию из-за обиды на президента. Жалуется: не может пообщаться с Зеленским лично.

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Автор: УНИАН