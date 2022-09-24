Лидеры стран "Большой семерки" также осудили организованные Россией "референдумы" на оккупированных частях Украины, назвав это грубым нарушением международного права.

Российские "референдумы" на захваченных украинских территориях являются обманом и США никогда не их признают.

Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет Reuters.

По его словам, эти референдумы направлены на аннексию оккупированных регионов, и Вашингтон "никогда не признает украинскую территорию чем-то другим, чем частью Украины".

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В своем заявлении Байден отметил, что Вашингтон "будет работать с союзниками и партнерами, чтобы нанести России дополнительные быстрые и серьезные экономические потери".

"Большая семерка" осудила фиктивные референдумы в Украине

Вместе с Байденом, лидеры стран "Большой семерки" также осудили организованные Россией "референдумы" на оккупированных частях Украины для аннексии этих территорий, назвав это грубым нарушением международного права, пишет The New York Times.

"Эти фиктивные референдумы, инициированные Россией и ее коллаборантами, не имеют никакой юридической силы или легитимности, о чем свидетельствуют поспешные методы организации, которые никоим образом не уважают демократические нормы, и откровенное запугивание Россией местного населения", - заявили лидеры G7.

Лидеры "Большой семерки" отметили, что эти псевдореферендумы никоим образом не являются легитимным волеизъявлением украинского народа.

"Мы никогда не признаем эти референдумы, которые кажутся шагом к российской аннексии, и мы никогда не признаем вероятную аннексию, если она состоится", - добавили лидеры G7.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила журналистам в пятницу, что администрация Байдена "готова ввести дополнительные быстрые и серьезные экономические санкции в отношении России вместе с нашими союзниками и партнерами в ответ на эти действия, если они будут продвигать аннексию".

Россия устроила "референдумы" на захваченных территориях

Как сообщал УНИАН, Россия на фоне провала своих войск на поле боя после успешного контрнаступления ВСУ решила срочно провести так называемые референдумы на захваченных территориях с целью их присоединения к РФ. Эти псевдореферендумы проводятся с 23 по 27 сентября.

23 сентября глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что в области уже началось "голосование": россияне с оружием угрожают выламывать двери тем, кто их не откроет.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров также заявил, что в оккупированном городе вооружены российские захватчики "подсказывают" напуганным людям в каком месте бюллетеня "правильно" поставить отметку.

Для участия в фейковом референдуме россияне завозят на оккупированную территорию Херсонщины людей из Крыма. Также росСМИ выяснили, какие результаты "референдумов" ожидают в Кремле.

Цивилизованные страны осудили намерения Кремля по аннексии украинских территорий. В частности, страны "Большой семерки" и Европейского Союза пообещали ввести санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории.

Тем временем, российский диктатор Владимир Путин, который мечтает об уничтожении Украины и украинцев, и использует для этого практики кровожадных диктаторов 20 века - Гитлера и Сталина - в своей речи 21 сентября заявил, что власти России сделают все, чтобы обеспечить безопасное проведение "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины. Он также пригрозил Украине и миру применением ядерного оружия.

На следующий день Дмитрий Медведев, зампредседателя Совета безопасности России, также пригрозил применением ядерного оружия для защиты аннексированных украинских территорий, которые РФ после фейковых референдумов сочтет своими. По его словам, для защиты этих территорий Россия может использовать не только свои только что мобилизованные силы, но и "любое российское оружие, включая стратегическое ядерное оружие и оружие, использующее новые принципы", имея в виду гиперзвуковую оружие.

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