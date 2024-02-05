Среди погибших - трое мужчин и женщина.

Российские захватчики обстреляли Херсон с временно оккупированного левобережья Днепра, погибли четыре человека.

Как сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, сегодня после 12.00 российские оккупационные войска нанесли удар по Херсону с временно оккупированного левого берега.

Он отметил, что в результате попадания вражеских снарядов в центре города возник пожар. Известно о четырех погибших и одном раненом.

"Трое погибших - мужчины 45 и 50 лет, находившиеся в машине, и женщина, которая во время вражеского удара была на улице", - рассказал Мрочко.

Также, по его информации, среди погибших – 60-летний мужчина, получивший травмы, несовместимые с жизнью. Еще один раненый мужчина госпитализирован.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что в результате артиллерийского удара загорелся легковой автомобиль, в котором выявили двух погибших мужчин. Пострадавшему жителю Херсона - 24 года. Он получил взрывную травму. Погибшей женщине было 66 лет.

Постоянные обстрелы Херсонской области - детали

Российские военные не прекращают терроризировать Херсонскую область, нанося удары различными средствами поражения. В частности, 30 января российские агрессоры нанесли два авиационных удара с применением 12 управляемых авиабомб по населенным пунктам Берислав, Шляховое, Казацкое, Новоберислав и Новокаиры.

По информации Офиса генерального прокурора, днем, 2 февраля, военные РФ атаковали город Херсон и Бериславский район области. Предварительно, по Херсону авиаудар нанесен с СУ-34.

В Бериславе враг атаковал мирное население дронами. Из-за сброса взрывчатки пострадал местный житель. Также в селе Ингулец из-за обстрела травмированы 59-летняя женщина и 37-летний мужчина.

Также в конце января в Бериславе в результате вражеского удара погибли два волонтера из Франции, еще трое были ранены.

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