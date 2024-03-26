Глава СБУ рассказал, как именно удалось ликвидировать такие агентурные сети на территории Украины.

В течение 2023 года СБУ ликвидировала 47 агентурных сетей, работавших против национальной безопасности Украины. По словам главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, в состав таких групп входили предатели разного "калибра", среди которых былы и нардепы, и представители Сил обороны. Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV.

Малюк вспомнил о том, как СБУ удалось разоблачить сеть в Киевской области, участники которой выполняли задания от ФСБ, прошли курсы операторов боевых дронов и планировали уничтожить систему Patriot. Он отметил, что им удалось приобрести дроны и начать готовиться к диверсии, но сотрудники СБУ успели их задержать.

Также была группа, которая работала в Одесской области. Ее члены искали и передавали российским оккупантам данные и организовывали ракетные удары. Руководитель такой сети находился на территории Приднестровья, но СБУ смогла выманить его на подконтрольную Украине территорию, чтобы задержать.

"Я называю это настоящими "гадюшниками" и каждую такую гадюку мы должны задокументировать - выявить всех, всю сеть, а не единоличного госизменника", - объяснил Малюк.

По его словам, несмотря на то, что россияне имеют сильные спецслужбы, СБУ все равно удалось обыграть их "по всем ключевым направлениям".

Что еще рассказал Малюк во время интервью

Также Малюк прокомментировал взрывы в России и заявил, что на территории страны-агрессора будут новые спецоперации от СБУ, которые будут наносить еще больший вред для РФ.

"Пусть россияне ожидают очередной хлопок... Мы никогда не повторяемся и если они (россияне - УНИАН) где-то видоизменяются в своей обороне относительно наших морских дронов, то мы идем на шаг впереди. Всему свое время, вы все увидите", - заверил он.

Кроме того, глава СБУ отметил, что Украина имеет потенциал для полного уничтожения Крымского моста. По его словам, после успешных атак, Россия не использует его для поставки оружия и средств поражения.

"То есть сегодня враг вообще не использует Крымский мост для поставки оружия. Автомобильное сообщение происходит так: они едут реверсно, их вес не может быть больше 3,5 т", - добавил Малюк.

Вас также могут заинтересовать новости: