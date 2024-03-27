Для скрытого сбора разведданных один из российских агентов устроился экспедитором в одесскую компанию.

В Киеве и в Одессе задержали двух агентов ФСБ РФ, которые готовили ракетные удары по воинским частям Сил обороны и объектам энергетики и телекоммуникаций в трех регионах, сообщили в Службе безопасности Украины.

"В зоне особого внимания агентов были армейские подразделения, которые обеспечивают охрану Генштаба ВСУ, данные о Силах обороны на Полтавщине, а также Киевская телебашня и столичная ТЭЦ", - говорится в сообщении.

Отмечается. что злоумышленники пытались выявить места базирования украинских войск и направить оккупантам соответствующие координаты для корректировки воздушных атак. Для скрытого сбора разведданных один из российских агентов устроился экспедитором в одесскую компанию, которая поставляет продукты питания подразделениям Сил обороны.

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Другой фигурант собирал информацию о техническом состоянии Киевской телебашни после ее обстрела в марте 2022 года. Также он фотографировал внешний вид одной из тепловых электростанций, которая обеспечивает электричеством и теплом значительную часть столичного региона. По имеющимся данным, эта информация нужна была агрессору для принятия решения о корректировке повторных или осуществления новых ударов по местной ТЭЦ и телебашне.

На завершающем этапе спецоперации обоих злоумышленников задержали "на горячем", когда они шпионили за потенциальными "целями" для оккупантов.

По данным следствия, одним из вражеских пособников оказался инженер-технолог предприятия пищевой промышленности Одессы. Другой - 24-летний киевлянин. В конце января этого года они были дистанционно завербованы кадровым сотрудником ФСБ по Москве и Московской области.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Им грозит пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщил, что в течение 2023 года СБУ ликвидировала 47 агентурных сетей, которые работали против нацбезопасности Украины. По его словам, в состав таких групп входили предатели разного "калибра", среди которых были и нардепы, и представители Сил обороны.

В частности Малюк информировал о разоблачении агентурной сети в Киевской области, участники которой выполняли задачи от ФСБ, прошли курсы операторов боевых дронов и планировали уничтожить систему Patriot.

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