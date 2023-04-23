Правоохранители выясняют, кто причастен к преступлению.

В Харькове проверяют обстоятельства возникновения пожара на одной из АЗС, правоохранители считают ее диверсией.

Об этом сообщает полиция Харьковской области. "22 апреля около 22:20 в отдел полиции №1 Харьковского РУП №3 ГУНП в Харьковской области поступило сообщение о пожаре на одной из АЗС, расположенной в Новобаварском районе города Харькова", - сказано в сообщении. В результате пожара никто не пострадал.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

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"Следственные действия продолжаются. Полиция устанавливает личность, причастную к совершению преступления", - сказано в сообщении.

Как сообщает ГСЧС в Харьковской области, вчера в Харькове на ул. Баварской возник пожар на территории АЗС. "Там горел резервуар с остатками газа на площади 50 кв. м. К месту происшествия направили сразу 13 пожарно-спасательных подразделений. Благодаря их оперативным действиям удалось не допустить еще большего распространения огня и спасти 2 автомобиля", - сказано в сообщении.

Как в Украине борются с предателями - важная информация

Как сообщал УНИАН, Государственное бюро расследований с начала полномасштабного вторжения РФ проводит расследование в пределах 1 тыс. 413 уголовных производств по преступлениям против основ национальной безопасности.

Основные усилия сосредоточены на разоблачении и привлечении к ответственности предателей, коллаборантов, диверсантов, расследовании военных преступлений РФ, поиске российского имущества для передачи в собственность государства, выявлении арсеналов российских боеприпасов и прочее.

Среди расследуемых дел: 1 тыс. 129 уголовных производств по факту государственной измены (ст. 111 УК Украины), 224 уголовных производства по факту коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УК Украины), 20 уголовных производств в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины).

В результате проведения расследований 610 лицам сообщено о подозрении, 350 человек объявлены в розыск, 1 тыс. 734 человека проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности. В суд по этим статьям уже направлено 309 обвинительных актов.

В мае прошлого года сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины открыла 738 дел по фактам госизмены.

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