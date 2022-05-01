В Украине существует большая градация, отдельно военные преступления и преступления, которые касаются их.

Генеральная прокуратура Украины открыла 738 дел по фактам государственной измены, по данному обвинению предусмотрено пожизненное заключение.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире информационного телемарафона.

По словам генерального прокурора, в Украине существует большая градация, отдельно военные преступления и преступления, которые касаются их. Это соответственно - государственная измена и диверсии, отдельно, пособничество государству-агрессору и коллаборационная деятельность.

"Что касается государственной измены, у нас на сегодня 738 таких дел. Во время военного положения по такому обвинению предусмотрено пожизненное заключение. Дел по диверсиям меньше - 60, но там предусмотрены очень суровые санкции, в условиях военного положения пожизненное заключение с конфискацией всего имущества. Другие преступления, это статья 111-1 и 111-2 Уголовного кодекса Украины, коллаборационная деятельность и пособничество государству-агрессору. По данным обвинениям предусматривается до 15 лет заключения с конфискацией имущества. Таких дел у нас на сегодня 780", - отметила Венедиктова.

"С человеческой точки зрения, что можно сказать о тех гражданах страны, которые во время войны начали сотрудничать с врагом. Мне кажется, это обиженные люди, которые за счет унижения тех, с кем они всю жизнь прожили, пытаются каким-то образом поднять свое "Я", - сказала Венедиктова.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины на сегодняшний день уже открыла 9 тыс. 158 уголовных производств, которые связаны с сугубо военными преступлениями.