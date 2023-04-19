Правоохранители подтвердили гибель парня в тире.

Во вторник днем, 18 апреля, в Днепре в тире, который находится в спорткомплексе "Динамо" на улице Костомаровской, молодой парень застрелился.

Примерно в 14:45 в тире в себя выстрелил 21-летний посетитель, момент самоубийства засняла камера наблюдения, и есть свидетели суицида, сообщает dnepr.express. По данным издания, парень стрелял в себя из пистолета Glok, который имеет калибр 9 мм.

Правоохранители начали расследование. Предварительно дело квалифицировано по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - ("Самоубийство"). Пока неизвестно, почему парень мог решить покончить с собой.

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В пресс-лужбе Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области подтвердили, что в Днепре в тире погиб парень, пишет "Информатор".

По сведениям dnepr.info, погибший был постоянным клиентом тира. "...вчера во время тренировки по стрельбе он выстрелил себе в голову", - узнали журналисты.

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19 марта во Львовском государственном университете внутренних дел из автомата на посту во время караула застрелился 18-летний курсант из Ривненской области.

Журналисты узнали, что парень прислал маме последнее сообщение, в котором извинялся. "Мам, извини за это, ты действительно хорошая мама, просто я очень плохой сын. Неудачник и слабак. Я тебе благодарен за все, потому что ты реально много сделала", - говорится в СМСке погибшего.

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