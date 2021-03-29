Подросток опоздал на нужный ему поезд и решил идти пешком вдоль железнодорожных путей.

В Черниговской области поезд сбил 14-летнего подростка, который от полученных травм скончался в реанимации.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.

Читайте такжеВозле Запорожья сошел с рельсов пассажирский поезд Интерсити (видео)Согласно информации, 28 марта на перегоне «Носовка – Нежин» поезд «Киев – Сумы» сбил 14-летнего жителя с. Нежинское Нежинского района. В итоге, парень получил тяжелые травмы, от которых скончался в реанимационном отделении одной из местных больниц.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека).

По информации источников в правоохранительных органах, подросток опоздал на нужный ему поезд и решил идти пешком вдоль железнодорожных путей. Он был в наушниках и не услышал приближения другого поезда.

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Автор: Ирина Синельник