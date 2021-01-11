Мужчина согласился отреставрировать за собственные деньги старинные ворота, которые он повредил в ноябре прошлого года.

В Черновцах сегодня восстановили кованые ворота при входе в центральный корпус Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, которые были разрушены в результате дорожно-транспортного происшествия с нетрезвым водителем легковушки в ноябре 2020 года.

Как сообщили в ректорате ЧНУ, кованые ворота отреставрировали за деньги виновника ДТП.

Сегодня рабочие сняли временные ворота при входе в университет, а вместо них установили отреставрированные аутентичные ворота.

2 ноября 2020 года водитель легковушки Renault, местный житель, 1987 года рождения, на большой скорости протаранил ворота центрального корпуса ЧНУ, проехался по его территории и допустил лобовое столкновение со стеной центрального, 5-го корпуса. Позже медики госпитализировали водителя. На момент аварии мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Также в его автомобиле обнаружили наркотик каннабис. По данному факту полиция открыла два уголовных производства - по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч.1 ст. 309 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). В дальнейшем виновник ДТП сообщил, что за собственные средства отреставрирует аутентичные ворота ЧНУ. Справка УНИАН. Центральный корпус ЧНУ имени Юрия Федьковича (бывшая резиденция митрополитов Буковины и Далмации) считается одним из главных украшений Черновцов и Черновицкой области. В июне 2011 года комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО принял решение о включении в список Всемирного культурного наследия центрального корпуса ЧНУ.

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Автор: Николай Кобылюк