Это уже третья пострадавшая Ханукия в Украине за три дня Хануки.

Неизвестные лица повалили Ханукию на столичной Троещине.

Об этом сообщает Объединённая еврейская община Украины в Telegram.

Инцидент произошёл между 9:00 и 15:00 сегодня, 30 ноября. Ханукия принадлежит Еврейской общине Левого берега г. Киева и уже вновь установлена на своё место.

В ОЕОУ отмечают, что это уже третья пострадавшая Ханукия в Украине за три дня Хануки.

Объединённая еврейская община Украины в очередной раз готовит заявление в ГУНП г. Киева.

По причине отсутствия реакции на первый инцидент в Киеве — в ближайшее время ОЕОУ обещает обратиться к следственному судье, чтобы суд обязал полицию открыть уголовное производство.

Автор: Иван Бойко