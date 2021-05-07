Инцидент произошел вчера на парковке городского пляжа.

В городе Черноморск Одесской области госпитализирован 9-летний мальчик, которого мужчина напоил водкой.

Читайте такжеВ Днепре грабитель залез в дом, пытал ребенка и украл кота - соцсетиКак сообщили в коммунальном учреждении «Муниципальная стража» Черноморского городского совета, вечером 6 мая поступил вызов на «горячую линию» о том, что мужчина напоил малолетнего ребенка водкой на парковке городского пляжа.

После установления места нахождения мужчины с ребенком, группа быстрого реагирования учреждения выяснила, что мальчик 9-ти лет находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ребенка немедленно доставили в приемное отделение Черноморской больницы, а мужчину – в полицию. Детали происшествия выясняются.

Щойно надійшов виклик на Гарячу лінію☎️⚡. Повідомили про чоловіка, який напоїв малолітню дитину горілкою на парковці... Опубликовано КУ "Муніципальна Варта" ЧМР Четверг, 6 мая 2021 г.

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Автор: Лариса Козовая