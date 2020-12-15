В Одессе водитель маршрутки избил пассажира, рассчитавшегося за проезд мелочью.
Читайте такжеВ Киеве после праздников может подорожать проезд в маршрутках: сколько придется платитьОб этом потерпевший сообщил в Единый центр обращений граждан Одесского городского совета.
По его словам, инцидент произошел 15 декабря.
Как отмечает потерпевший, он передвигался в автобусе маршрута №214. Примерно в 07:30 на ул. Декабристов он заплатил за проезд и вышел из маршрутки. После чего водитель напал на мужчину и избил.
«Водитель выбежал и напал со спины из-за расчета за проезд копейками. Рассечение переносицы, порвана одежда. ВН 8665 (номер автобуса – УНИАН)», - сказано в сообщении.
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