В Ривненской области полицейскому объявлено о подозрении в избиении на территории автовокзала местного жителя.
Читайте такжеВ Кропивницком двое несовершеннолетних, пьяными убившие мужчину, получили приговорыОб этом сообщает пресс-служба Ровенской областной прокуратуры.
Досудебным расследованием установлено, что 1 ноября 2020 года полицейский, находясь на территории Сарненского автовокзала, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, причинил 26-летнему местному жителю тяжкие телесные повреждения. Причиной конфликта, по данным следствия, стали оскорбления потерпевшего в адрес сотрудника полиции.
По факту умышленного тяжкого телесного повреждения полицейскому Главного управления Национальной полиции в Ровенской области сообщено о подозрении (ч. 1 ст. 121 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Сейчас решается вопрос об отстранении полицейского от должности и избрании ему меры пресечения.
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