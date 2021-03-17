Полиция не отвергает версию нападения на почве расовой ненависти.

Восемь человек были застрелены в результате серии нападений на три спа-салона в американском городе Атланта. 21-летний подозреваемый задержан.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Стрельбу нападавший сначала начал в массажном центре в пригороде. Затем он двинулся на север города и открыл стрельбу еще в двух спа-салонах, расположенных друг напротив друга.

"Подозреваемый сейчас под стражей на допросах. Как мне известно, задержание произошло без эксцессов", - рассказал шериф Джей Бейкер, добавив, что правоохранители не могут исключать направленность нападений против американцев азиатского происхождения.

Как сообщает BBC, Южная Корея подтвердила, что четверо погибших - корейского происхождения.

Читайте такжеУгоняли авто, продавали наркотики: в Харькове задержали днепрян с амфетамином, гранатами и оружием (фото)Первое нападение произошло около 17:00 по местному времени. Две жертвы погибли на месте, еще двое скончались в больнице. По данным правоохранителей, погибли две женщины азиатского происхождения, а также еще одна белая женщина и белый мужчина. Кроме того, был ранен мужчина латиноамериканского происхождения.

Менее чем через час полицейские получили новый вызов. Там обнаружили трех женщин, которые скончались на месте от огнестрельных ранений.

На месте происшествия к правоохранителям поступил вызов в еще один спа-центр, расположенный через дорогу - там нашли еще одну застреленную женщину.

Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения и опубликовали изображение подозреваемого, замеченного возле одного из спа-салонов. Полиция начала разыскивать Роберта Аарона Лонга из Вудстока, штат Джорджия. Вскоре мужчину задержали примерно в 240 км к югу от Атланты.

Хотя власти не называют возможный мотив нападения, контртеррористическое подразделение Департамента полиции Нью-Йорка объявило о развертывании дополнительных патрулей в азиатских общинах.

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Автор: Катерина Комолова