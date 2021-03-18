Злоумышленник нарушал общественный порядок, полицию вызвали соседи.

В Одессе задержан мужчина, откусивший патрульному полицейскому часть пальца на руке.

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Как сообщили УНИАН в Управлении патрульной полиции в Одесской области, инцидент произошел в ночь на 18 марта.

Отмечается, что в полицию поступила информация от жильцов одного из многоэтажных домов по улице Генерала Петрова о том, что мужчина, пребывающий в неадекватном состоянии, нарушает общественный порядок – очень громко включил музыку и пр.

Прибывшие на место происшествия инспекторы, пытались успокоить злоумышленника, но он повел себя неадекватно. В частности, ругался, бросался на правоохранителей, и откусил одному из них фалангу пальца на руке.

Полицейского доставили в больницу, где его прооперировали.

Подозреваемый, 1989 г. р., задержан. Открыто производство по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Лариса Козовая