В ОБСЕ призвали расследовать нападение на журналиста Кутепова

На журналиста напали полицейские во время акции протеста под Кабмином.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность из-за нападения полицейского на журналиста hromadske Богдана Кутепова.

Об этом, в среду, 29 апреля, Дезир написал в своем Twitter.

“Я призываю власти Украины расследовать инцидент и обеспечить журналистам возможность свободно работать во время публичных протестов», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, журналист Кутепов на своей странице в Facebook выложил видео инцидента с участием сотрудников спецподразделения ТОР, которые во время прямого эфира напали на съемочную группу в Мариинском парке, толкали, матерились и сломали аппаратуру.

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Согласно видео инцидента, к Кутепову и еще одному журналисуа Никите Мекензину подошли работники ТОР с требованием не стоять на склоне холма, где "зеленая территория», а перейти на тротуар. На замечание журналиста, что он выполняет свою работу - снимает митинг предпринимателей под Кабинетом министров, полицейские отреагировали агрессивно. Один из них заявил: "Я последний раз прошу!", После чего начал толкать журналиста и выражаться нецензурно.

Как видно на видео, правоохранители требовали прекратить съемку, затем снова начали толкать журналиста, сломали стабилизатор к видеокамере. При этом сотрудники полиции отказались представиться.

Съемочная группа вызвала полицию в связи с инцидентом.

В свою очередь в полиции заявили, что устанавливают обстоятельства инцидента между сотрудниками ТОР патрульной полиции и журналистами в столичном Мариинском парке. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Проводится проверка, материалы которой будут переданы в Государственный бюро расследований для принятия процессуального решения.