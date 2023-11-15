Событие произошло на глазах маленького ребенка потенциального призывника.

В Одессе начато уголовное производство по факту действий правоохранителей и военных, которые на улице надели на мужчину наручники якобы во время вручения повестки.

Видео задержания обнародовали очевидцы вчера в социальных сетях. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Говорится, что 14 ноября по одесским телеграмм-каналам разошлось видео, на котором работники областного центра комплектования совместно с правоохранителями надели наручники на мужчину и силой затолкали его в авто за, якобы, отказ от получения повестки.

Видео дня

"Работники ГБР начали расследование этого инцидента и уже провели комплекс неотложных следственных действий, допросили свидетелей, а также всех участников происшествия. Также изъяты соответствующие видеозаписи и административные материалы", - рассказали в бюро.

Сейчас открыто уголовное производство по факту превышения военными служебными лицами и правоохранителями служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины, ч. 2 ст. 365 УК Украины). Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Как стало известно УНИАН, инцидент произошел в Киевском районе города, на территории жилого массива "Радужный".

В Одессе на мужчину надели наручники, когда "давали" повестку

Вчера одесские Telegram-каналы обнародовали видео, на котором зафиксировано, как мужчину задерживают люди на глазах у его жены и маленького ребенка. Несколько женщин на видео громко кричат, зовут за помощью, одна из них утверждает, что мужчину избили и связали. Вокруг автомобиля собрались местные жители и не давали машине поехать. Кто-то кричал, что мужчине, которого посадили в машину, стало плохо. Проходившая мимо женщина предложила вызвать скорую, но неизвестно, были ли врачи на месте происшествия.

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