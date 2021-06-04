В Житомирской области утром 4 июня в дорожно-транспортное происшествие попало авто 56-летнего военного капеллана из Днепропетровщины. В салоне, кроме него, была его 42-летняя жена и две дочери 8 и 15 лет.
Как сообщает Отдел коммуникации полиции Житомирской области, водитель автомобиля Volkswagen Т4, 56-летний житель Днепропетровщины, выехал за пределы дороги и попал в кювет, где автомобиль перевернулся.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил водитель и его пассажиры: 42-летняя жена и двое дочерей в возрасте 8 и 15 лет. Всех их доставили в медицинские учреждения. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение райбольницы.
В настоящее время полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
Как рассказала пресс-офицер Татьяна Носадчук в комментарии для "Субботы", в ДТП пострадала семья капеллана.
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