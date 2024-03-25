Женщины непрерывно ходили по пешеходному переходу. Полицейским уже удалось восстановить движение авто.

В двух населенных пунктах Мукачевского района Закарпатской области - селах Карпаты и Ракошино - местные жители сегодня утром блокировали дороги. Об этом УНИАН сообщила спикер Главного управления Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан.

По ее информации, о блокировании автодорог полиции стало известно около 10:30. На места перекрытия дорог сразу выехали сотрудники полиции для обеспечения безопасности движения и общественного порядка.

"На местах перекрытия движения в пределах Мукачевского района работали сотрудники полиции. Около 12:00 удалось восстановить движение транспорта на автодороге вблизи санатория "Карпаты", а ближе к 13:00 - урегулировать движение и в с. Ракошино", - рассказала Дан.

По словам спикера, ситуация контролируемая.

Дан не комментирует и не называет требования блокировщиков. Она уточнила, что сведения будут внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Украины.

Спикер также отметила, что уже установлен организатор мероприятий, однако пока никого не задержали.

"Продолжаются следственные действия, поэтому полиция будет принимать меры по привлечению причастных к блокированию к ответственности", - подчеркнула она.

Видео блокирования дорог обнародовал закарпатский журналист и депутат Ужгородского горсовета Виталий Глагола.

Он отметил, что женщины перекрыли дороги из-за "мобилизации и против ТЦК".

"Несколько десятков женщин перекрыли трассу Киев-Чоп, они непрерывно ходили по пешеходному переходу. Дорогу перекрыли в районе санатория "Карпаты" и в селе Ракошино", - заявил он.

Как сообщила УНИАН одна из местных жительниц, многим водителям пришлось объезжать Ракошино через село Червенево. Она также отметила, что блокировали дороги небольшое количество женщин, другие жители стояли вдоль трассы и наблюдали за ситуацией.

Конфликт из-за "наводчицы ТЦК" в Ивано-Франковской области - детали

В начале февраля в селе Космач Ивано-Франковской области местные жители, в основном женщины, с битами самовольно останавливали машины из-за информации, что в них могут быть наводчики военкоматов.

В частности, они напали на автомобиль женщины из соседнего села, которая вместе с ребенком направлялась в Космач в отделение "Новой почты". Подумав, что женщина является наводчицей ТЦК, они напали на нее, хотели вытащить из машины и ударили по голове ее 6-летнюю дочь.

В полиции заявили, что жители села получили ложную информацию, которая была распространена по локальным группам в социальной сети.

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