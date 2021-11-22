Когда мужчина потерял сознание, жена попросила рабочих вырыть яму - якобы для резервуара с водой, а затем закопала супруга.

В Индии 55-летняя жительница пригорода Ченнаи заживо похоронила своего 59-летнего супруга, так как он хотел обрести бессмертие.

Пропажу отца обнаружила его дочь, пишет Times Now. При этом мать ничего не говорила и только через несколько дней постоянных расспрашиваний поведала девушке, что ее отец попросил похоронить себя, чтобы стать бессмертным.

Прежде чем прийти к такому решению, мужчина посетил несколько храмов и стал называть себя священником, который напрямую общается с богом. Он также построил небольшой храм на заднем дворе дома и передавал в нем пророчества прихожанам.

Накануне захоронения мужчина почувствовал боль в груди. Тогда он сообщил жене о скорой смерти и попросил похоронить его заживо, чтобы жить вечно.

Читайте такжеВ Мариуполе мужчина избил и заживо закопал кота - соцсети (фото)Когда мужчина потерял сознание, супруга позвонила двум рабочим и попросила вырыть большую яму - якобы для резервуара с водой, а затем закопала мужа.

Полиция выкопала тело и отправила на вскрытие.

Как сообщал УНИАН, ранее в Замбии 22-летний народный целитель попросил похоронить себя заживо, чтобы затем воскреснуть. Однако восстания из мертвых не произошло.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова