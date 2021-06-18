Полицейским он сказал, что хотел покончить жизнь самоубийством.

В Волынской области мужчина соскочил с окна четвертого этажа. Местные говорят, что он пытался ограбить владельца квартиры.

Об этом пишет Ковель media.

Необычный инцидент произошел в городе Ковель. Жители десятиэтажного дома заметили, как из окна вылез мужчина в черной одежде.

Он схватился руками за подоконник, когда его поймал за руки другой человек. Несколько секунд он его держал, но неизвестному удалось соскочить.

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Местные рассказали журналистам, что мужчину держал за руки якобы один из владельцев квартиры, которую тот хотел ограбить.

На место вызвали полицейских. Мужчина сказал им, что хотел покончить жизнь самоубийством.

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Автор: Людмила Жерновская