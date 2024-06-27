По данным СМИ, отравились дети в возрасте от 10 до 16 лет.

С туристической базы "Карпаты" во Львовской области с симптомами отравления госпитализировали 23 человека.

Как сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики болезней, в одном из заведений отдыха произошла вспышка острой кишечной инфекции.

"По состоянию на вечер 26 июня заболели 23 человека, все госпитализированы", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что состояние больных средней степени тяжести. Среди ведущих симптомов: общая слабость, повышение температуры тела, боль в животе, тошнота, рвота.

Специалистами начато эпидрасследование причин и условий возникновения вспышки.

По информации СМИ, все госпитализированные - дети в возрасте от 10 до 16 лет. Они находятся в Сколевской центральной больнице и в больнице в Стрые.

Также известно, что отравление произошло на туристической базе "Карпаты" в с. Каменка Стрыйского района. Она является структурным подразделением Львовского областного центра краеведения, экскурсий и туризма, где заявили, что помещения турбазы арендуются. В частности, там размещены частные лагеря "Forest Land" и "Горные приключения", организатором которых является благотворительный фонд Любомира Романкова.

В Киеве дети отравились шоколадом, который содержал наркотики

В конце марта в Киеве были госпитализированы трое детей с признаками интоксикации наркотическими веществами, которые содержались в сладостях.

По данным медиков, двое детей из одной семьи употребляли гуманитарный шоколад в упаковке без маркировки. У них зафиксировали проявления нарушения сознания, недомогание, рвоту.

Третий ребенок поступил в состоянии психомоторного возбуждения с галлюцинациями и рвотой, расширенными зрачками, пониженным мышечным тонусом. Накануне он также употреблял шоколад с псилоцибицином.

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