Стрелок задержан, скоро ему изберут меру пресечения.

Во Львове полиция задержала мужчину, который выстрелом из револьвера ранил охранника Рождественской ярмарки возле Оперного театра.

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Как сообщается в Facebook Полиции Львовщины, инцидент произошел вечером 11 января. Правоохранители получили сообщение о ранении мужчины на проспекте Свободы. На месте обнаружили потерпевшего – 33-летнего местного жителя, сотрудника службы охраны ярмарки.

Полицейские установили нападавшего - им оказался 45-летний львовянин, у которого возник конфликт с охранником. В ходе ссоры и стычки он выстрелил в мужчину из револьвера.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Злоумышленник задержан, скоро ему изберут меру пресечения. Изъятое оружие направили на экспертизу.

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Автор: Дмитрий Захаров