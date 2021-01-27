Она нанесла 80-летней соседке несколько ударов по голове.

На Киевщине 31-летняя женщина жестоко убила соседку-пенсионерку.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что 25 января женщина пришла в гости к своей 80-летней соседке. Во время распития спиртных напитков на почве внезапно возникших неприязненных отношений между ними произошел словесный конфликт, который в дальнейшем перерос в драку.

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«Молодая женщина схватила деревянный пестик и нанесла пенсионерке несколько ударов по голове. После этого, засунув ей кляп в рот и надев пакет на голову, продолжила бить старушку пестиком. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Сейчас злоумышленница задержана. Ей сообщено о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Юлия Янкевич