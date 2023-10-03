Выяснилось, что погибший спилил дерево, в котором жили опасные насекомые.

В селе Антонов Киевской области обнаружили тело мужчины. Обстоятельства его странной гибели шокируют.

Как рассказали в пресс-службе полиции Киевщины, 2 октября он пошел к местной реке спиливать дерево. Впрочем, там поселились шершни, которые напали на мужчину и убили его.

"2 октября житель села Антонов пошел к берегу местной реки срезать дерево. Уже после падения и в момент его распиловки, из дерева вылетели шершни, которые и обкусали мужчину. К сожалению, 55-летний житель скончался на месте происшествия", - рассказали в пресс-службе.

Полицейские призвали немедленно обращаться к спасателям в случае обнаружения притонов с опасными насекомыми по номерам спецлиний "101" или "112".

Смертельные укусы насекомых

Как сообщал УНИАН, на Сумщине ребенка укусила аргиопа Брюнниха, также ее называют паук-оса. Инцидент произошел в Глухове, от встречи с опасным существом пострадал 12-летний мальчик.

Впоследствии в Харьковской области 65-летнему мужчине резко стало плохо после укуса шершня. Медикам удалось его спасти.

Вас также могут заинтересовать новости: