Для "очистки" земли задействовали обычную сельскохозяйственную технику.

В Херсонской области к трактору прицепили конструкцию для разминирования и пытались "очистить" поле, но это привело к гибели мужчины.

Как сообщает Херсонская областная военная администрация, в селе Чкалово в поле на российской мине подорвался человек. "Но оказалось, это не тракторист, а псевдо разминировщик, который не имел лицензии на проведение таких опасных работ", - отметили в ОВА.

Установлено, что владелец одного из фермерских хозяйств устно договорился с жителями Николаевской области, чтобы те провели разминирование его полей. Нанятые "эксперты", не имевшие соответствующего разрешения на такие мероприятия, для разминирования использовали трактор заказчика. При этом они добавили к нему самодельную конструкцию, которая должна была выполнять функцию техники для разминирования.

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За рулем агрегата был 32-летний мужчина. Во время выполнения работ трактор подорвался на мине, а водитель погиб на месте.

"Работа таких "фирм" - незаконная. И люди, которые предлагают услуги по разминированию подвергают опасности, в первую очередь, себя. Понимаем, аграриям хочется как можно быстрее вернуться к работе. Но следует обращаться к лицензированным компаниям, которые имеют соответствующие разрешения, а значит – и надлежащую подготовку и оборудование", - отмечают чиновники.

Разминирование сельскохозяйственных земель - что известно

Напомним, государство обещает компенсировать часть или все расходы на разминирование сельскохозяйственных земель и земель стратегических предприятий.

Как заверил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, сейчас разрабатывается механизм компенсации аграриям и стратегическим предприятиям соответствующих расходов. При этом речь шла именно о лицензионных специалистах, услуги которых можно заказать через Prozorro. По мнению премьера, это должно существенно ускорить процесс очистки украинских земель там, где возможно. По словам Шмыгаля, в проекте государственного бюджета-2024 заложено 2 млрд грн на гуманитарное разминирование.

Пилотный конкурс по продаже услуг разминирования состоялся в Житомирской области.

Техника разминирования - новости

Напомним, Германия передала Украине два танка для разминирования WISENT 1 и 11 противоминных плугов для танков Т-72. Также в Берлине обновили перечень планируемой помощи, среди нее - 40 БМП Marder, еще шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2, семь дистанционных комплексов разминирования и тому подобное.

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