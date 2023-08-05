В немецком правительстве отчитались и о передаче Украине двух самоходных гаубиц Zuzana 2 в рамках проекта, финансируемого совместно с Данией и Норвегией.

Германия за последнюю неделю передала Украине два танка для разминирования WISENT 1 и 11 противоминных плугов для танков Т-72.

Также среди военной помощи - пять мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE, три разведывательных дрона Vector, пять мобильных антенно-башенных комплексов и девять машин для охраны границы, говорится на сайте немецкого правительства.

В немецком правительстве отчитались и о передаче Украине двух самоходных гаубиц Zuzana 2 в рамках проекта, финансируемого совместно с Данией и Норвегией.

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Кроме того, в Берлине обновили перечень планируемой помощи.

Среди нее – 40 БМП Marder, еще шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2, семь дистанционных комплексов разминирования, пять комплексов SurveilSPIRE и 18 тысяч ПТРК.

Военная помощь от Германии - подробности

28 июля Германия передала Украине новую партию военной помощи, в которую вошли установки Gepard, дроны и боеприпасы. На сайте немецкого правительства ведется обновляемый список помощи. предоставленной Украине за время полномасштабной войны. Он пополнился 10 гусеничными вездеходома Bandvagn 206, 6 самоходными зенитными установками Gepard и боеприпасами к ним.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставка крылатых ракет Taurus Украине не является приоритетом для Берлина.

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