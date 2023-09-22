Украина запустит рынок услуг по гуманитарному разминированию через систему Prozorro.

Государство будет компенсировать часть или все расходы на разминирование сельскохозяйственных земель и земель стратегических предприятий. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Разрабатываем механизм компенсации аграриям и стратегическим предприятиям расходов за разминирование. Если аграрная или другая компания через Prozorro закупает услугу разминирования, получает эту услугу и соответствующий сертификат от официально лицензированного оператора, в таком случае государство будет полностью или частично компенсировать расходы", - отметил он.

По словам премьера, это должно существенно ускорить процесс очистки земель там, где это возможно. Шмыгаль также добавил, что в проекте государственного бюджета на 2024 год заложено 2 млрд грн на гуманитарное разминирование.

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"Пилотный конкурс по продаже услуг разминирования уже состоялся на Житомирщине. Государство сэкономило 100 тысяч гривень бюджетных средств", - сказал он.

Кроме этого, он добавил, что в октябре состоится международная донорская конференция в Хорватии, по результатам которой правительство планирует привлечь дополнительные финансовые ресурсы на это направление.

Разминирование украинских земель

По оценкам экспертов, на разминирование всех территорий Украина должна потратить десятки лет и миллиарды долларов.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о намерении завершить разминирование аграрных земель в течение трех лет после освобождения территорий, а за 5-7 лет закончить разминирование всей территории страны.

В мае в Минобороны сообщили о необходимости обследование на предмет заминирования более 170 тысяч квадратных километров территорий в Украине.

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