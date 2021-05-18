Транспорт загорелся на ходу.

На автодороге Городище-Ривне-Староконстантинов вблизи села Ремель Ривненского района сгорел мотоцикл.

В ГСЧС рассказали, что поздно вечером 17 мая кто-то позвонил на линию "101" и сообщил о пожаре: мотоцикл, по словам звонившего, загорелся во время движения.

Однако когда спасатели и полиция приехали на место, никого возле горящего транспорта не было.

Пожарные потушили пламя. Выяснилось, что горел мотоцикл "Восход". Никто из людей не пострадал. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

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Автор: Катерина Комолова