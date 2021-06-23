Поиски продолжались более двух часов / скриншот из видео
В Днепропетровской области утонул 10-летний мальчик, который искал свои тапочки в реке.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Мальчик гулял без взрослых в селе Андреевка у реки. Когда заметил, что тапочки уплыли, начал нырять. И исчез. Поиски продолжались более двух часов. Обследовали и реку, и береговую линию.
В конце спасатели достали тело ребенка со дна реки Гайчур в 15 метрах от берега.
Спасатели призывают не оставлять детей у водоемов без присмотра и соблюдать правила безопасности, независимо от возраста и умения плавать.
10-летний мальчик утонул, ища в реке свои тапочки
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