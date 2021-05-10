По предварительным данным, 35-летний водитель Volkswagen не справился с управлением.

В Черновицкой области в результате опрокидывания автомобиля Volkswagen погибла 10-летняя пассажирка, еще один ребенок получил травмы и находится в больнице.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, автопроисшествие произошло сегодня на автомобильной трассе в пределах населенного пункта Тарашаны. Во время дтп травмировались двое малолетних: девочка погибла на месте аварии, мальчика с телесными повреждениями доставили в больницу. Как отметили в полиции, у ребенка травмы головы и ушибы.

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По предварительным данным полиции, 35-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Полицейские решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований, сообщила УНИАН пресс-секретарь ГУНП в области Татьяна Андрийчук.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции и устанавливают причины аварии.

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Автор: Николай Кобылюк