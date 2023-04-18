Мужчины решили на праздники испытать бдительность Госпогранслужбы.

На Буковине украинские пограничники задержали 9 мужчин, которые пытались сбежать из страны, вероятно, опасаясь мобилизации.

Как сообщает Госпогранслужба, в течение выходных пограничники на Буковине задержали 14 нарушителей, из которых 5 – "гости" без документов, выходцы из Африки.

"Также задержаны 9 правонарушителей, граждан Украины, на границе с Молдовой и Румынией", - рассказали в ГПСУ.

Все задержанные привлечены к админответственности, а мигрантов вскоре вернут обратным путем.

"Подозреваем, кто-то рассчитывал на заниженную бдительность военных ГПСУ во время праздников", - добавили пограничники.

Скандал с пограничником на Буковине

Отметим, что с начала военного положения и мобилизации, которые правительство Украины ввело в связи с полномасштабным вторжением россиян, некоторые представители мужского пола, чтобы избежать призыва, пытаются выехать в другие государства. Для этого они используют различные схемы, которые, к сожалению, регулярно вынуждены блокировать правоохранители на границе Украины.

Так, недавно на Буковине мужчина притворился пограничником и за деньги вывозил украинцев в Румынию. О его задержании стало известно 27 марта, тогда Офис генпрокурора выяснил, что за свои "услуги" украинец брал по 6 тысяч долларов.

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