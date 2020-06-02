"Подрывнику" моста Метро в Киеве сообщили о подозрении

Действия 32-летнего жителя Киева квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, что повлекло тяжкие последствия) УК Украины.

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который 1 июня угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Читайте такжеБыло восемь выстрелов: в центре Одессы произошла еще одна стрельба (фото)

Действия 32-летнего жителя Киева квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, что повлекло тяжкие последствия) УК Украины.

Он пояснил, что совершил это с целью привлечь внимание к проблемам в его жизни. Оружие или взрывчатку у него не обнаружили.

В результате происшествия и при задержании злоумышленника никто не пострадал. Готовится ходатайство в Днепровский районный суд г. Киева об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, в Киеве мост Метро был перекрыт из-за сообщения о минировании. По данным полиции, на линию "102" в 13:41 позвонил неизвестный с угрозой взорвать мост. В столице ввели специальную полицейскую операцию. Мужчина стоял на мосту с пакетом неизвестного содержания и угрожал устроить взрыв. Около 15:30 "подрывника" задержала полиция.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram