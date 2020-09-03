ЧП произошло вчера вечером примерно в 20 км от Мелитополя.

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Поздно вечером 2 сентября 2020 примерно в 20 км от Мелитополя Запорожской области расстреляли микроавтобус.

Это произошло на трассе в сторону Херсона, сообщает паблик "Мелитопольграм" в Telegram.

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На записи очевидец рассказывает, что попавший под обстрел микроавтобус - с донецкими номерами. По его словам, на месте происшествия видно много крови.

Как сообщает местный сайт 061, микроавтобус "Форд" расстреляли из огнестрельного оружия. ЧП произошло 2 сентября около 23:00.

В отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области журналистам сообщили, что в результате происшествия пострадал водитель микроавтобуса, мужчина 1993 года рождения, житель Мариуполя, его госпитализировали.

Что касается нападавших, то о них ничего не сообщается.

Ранее расстреляли микроавтобус на Харьковщине: как это было

Нападение на микроавтобус Mercedes, в котором находились 20 человек, произошло 27 августа на трассе вблизи города Люботин Харьковской области. Неизвестные, заблокировав движение автомобилем Mitsubishi, заставили микроавтобус остановиться, а затем совершили нападение на его пассажиров. Также злоумышленники порезали шины, разбили камнями стекло и обстреляли из травматического оружия микроавтобус. В результате нападения четверо пассажиров микроавтобуса пострадали.

По подозрению в совершении преступления задержали 14 жителей Днепра в возрасте от 18 до 33 лет. Им инкриминируют хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК Украины) и покушение на убийство двух и более лиц, из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15, п 1, 7, 12 ч . 2 ст. 115 УК Украины). Полиция установила причастность к нападению еще 35 граждан.

Как сообщил народный депутат от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива в Facebook, автобус, в котором ехали члены общественного движения «Патриоты - За жизнь», обстреляли активисты «Азова» и «Национального корпуса».

29 августа суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога девяти подозреваемым в нападении на микроавтобус с людьми в Харьковской области.

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Автор: Ольга Робейко