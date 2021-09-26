В Тарутино Одесской области Mercedes-Benz с правоохранителями столкнулся с опорой моста.
Об этом сообщает Болградское районное управление полиции области.
По предварительной информации, 32-летний водитель не справился с управлением. В результате аварии пострадали водитель и трое его пассажиров – сотрудники местного отделения полиции, которые находились вне службы.
Пострадавших осмотрели врачи: водителя, 22-летнюю женщину и ее 31-летнего коллегу отпустили на амбулаторное лечение. 21-летняя пассажирка находится в местной больнице с переломом челюсти и ключицы.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и работники Государственного бюро расследований. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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Напомним, 24 сентября в Одесской области, на трассе в селе Каменка, при столкновении грузовика и микроавтобуса Citroën пострадали пять человек, в том числе 6-летний мальчик.
Как сообщали в соцсетях, в микроавтобусе ехали сотрудники внутренней безопасности полиции Одесской области. Также в машине была родственница одного из сотрудников с 6-летним ребенком.
Впоследствии стало известно, что пострадавший полицейский умер.