Умер полицейский, пострадавший вчера в Одесской области при столкновении микроавтобуса с грузовиком.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
Отмечается, что от травм, полученных в результате ДТП 24 сентября, умер 32-летний старший оперуполномоченный Одесского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции старший лейтенант полиции Владимир Незгодзинский.
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У него осталась жена и 8-летняя дочь.
Как сообщал УНИАН, 24 сентября в Одесской области, на трассе в селе Каменка, при столкновении грузовика и микроавтобуса Citroën пострадали пять человек, в том числе 6-летний мальчик.
Как сообщали в соцсетях, в микроавтобусе ехали сотрудники внутренней безопасности полиции Одесской области. Также в машине была родственница одного из сотрудников с 6-летним ребенком.