Лиза Зайцева долго не решалась уйти от мужа-тирана.

Украинская актриса Лиза Зайцева, известная по ролям в мелодраматических сериалах, призналась, что жила с тираном.

Оказывается, еще до свадьбы муж начал ее избивать. Но тогда девушка находила ему множество оправданий, так как очень любила. По ее словам, он мог ее толкнуть, что она падала, а иногда даже доходило до того, что он избивал ее ногами.

"Ты боишься близким рассказать что-то плохое, потому что его перестанут любить. Его перестанут видеть таким, каким ты его видишь. Показываешь другим, потому как… все равно я его очень сильно любила и видела в нем много хорошего, - рассказала артистка.

Читайте такжеНедолго горевала: россиянка Волочкова показала нового бойфренда (фото)Лиза призналась, что весь этот период жила в сильном страхе, который буквально сковывал ее. Выйти из этих отношений ей помог психотерапевт, который сказал ей, что однажды муж может ее просто уничтожить.

Тогда звезда сериалов ушла от мужа-тирана без копейки денег. Более того, тогда у нее были долги, которые она с трудом отдавала. И только через год она решилась подать на развод, так как какое-то время экс-супруг ее преследовал. По словам актрисы, бракоразводный процесс и раздел имущества длится до сих пор.

Кто такая Лиза Зайцева

Лиза с детства была отличницей. Школу она закончила с золотой медалью, а театральный университет - с красным дипломом. Популярность ей принесли роли в таких украинских сериалах как "Люся Интерн", "Поговори с ней", "Клан ювелиров", "Любовь с закрытыми глазами", "Долгая дорога к счастью"

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Автор: Диана Могилевич