В отношении задержанных граждан составлены админпротоколы.

В Чернобыльской зоне пограничники задержали трех сталкеров из России и Украины.

Читайте такжеНа Днепропетровщине произошел пожар на свалке (фото)Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, 9 мая трое пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха.

Правонарушителями оказались 27-летний и 25-летняя граждане Российской Федерации ировесница иностранки - гражданка Украины из Николаева.

Как выяснили пограничники, на территорию Украины иностранцы попали установленным порядком – через авиационный и автомобильный пункты пропуска.

В отношении задержанных граждан составлены административные протоколы по ст. 46-1 КУпАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".

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Автор: Светлана Закелова