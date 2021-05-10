В Чернобыльской зоне пограничники задержали трех сталкеров из России и Украины.
Читайте такжеНа Днепропетровщине произошел пожар на свалке (фото)Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, 9 мая трое пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха.
Правонарушителями оказались 27-летний и 25-летняя граждане Российской Федерации ировесница иностранки - гражданка Украины из Николаева.
Как выяснили пограничники, на территорию Украины иностранцы попали установленным порядком – через авиационный и автомобильный пункты пропуска.
В отношении задержанных граждан составлены административные протоколы по ст. 46-1 КУпАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".
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